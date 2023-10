L'Antwerp inflige une cinquième défaite d'affilée à Eupen

L'Antwerp a renoué avec la victoire en battant Eupen 4-1 dimanche avec des buts d'Arthur Vermeeren (14e), Michel-Ange Balikwisha (34e), Rune Paeshuyse contre son camp (61e) et Arbnor Muja! (90e). Après dix journées, l'Antwerp se retrouve 4e (17 points). Eupen, qui vient d'aligner cinq défaites, est 10e (10 points).

La défaite 2-3 de l'Antwerp contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et celle d'Eupen 1-3 face à Anderlecht n'ont pas incité Mark van Bommel et Florian Kohfeldt à modifier leur onze de départ. Avides de mettre un terme à une série de trois partages, les Anversois ont directement porté le danger devant Gabriel Slonina, qui a sorti un ballon chaud de Toby Alderweireld (10e).

Par contre, sur un cafouillage de la défense anversoise, Isaac Nuhu s'est retrouvé libre entre Soumaïla Coulibaly et Owen Wijndal et en a profité pour ouvrir la marque (11e, 0-1). Les Pandas sont vite revenus sur terre lorsque Vermeeren d'un tir chanceux a profité d'un ballon renvoyé par Slonina, qui avait bloqué un coup de tête de Vincent Janssen (14e, 1-1). Le gardien américain a essuyé plusieurs alertes avant que Balikwisha, lancé par Vermeeren, ne donne l'avance à l'Antwerp (34e, 2-1). Le but a été accordé par le VAR après que l'arbitre assistant a signalé un hors-jeu