L'Antwerp renoue avec le succès face à Genk

Les supporters locaux explosaient de joie après seulement cinq minutes de jeu quand Vincent Janssen, bien servi devant la ligne par Arbnor Muja, ouvrait le score pour son équipe (5e, 1-0). Le deuxième but tombait quelques minutes plus tard après une très belle action collective anversoise et une finition de Michel-Ange Balikwisha seul devant le but (11e, 2-0).

Genk était proche de sombrer après vingt minutes mais heureusement pour les Limbourgeois, le deuxième but de Janssen était annulé pour une position de hors-jeu (20e). Andi Zeqiri offrait une véritable occasion à Genk après avoir dribblé Jean Butez mais avec une position excentrée, son tir heurtait le montant (27e).