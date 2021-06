Lasse Vigen passe de Brondby à Zulte Waregem

(Belga) Le milieu de terrain danois Lasse Vigen s'est engagé pour deux saisons (avec une saison de plus en option) en faveur de Zulte Waregem, a annoncé le Essevee lundi. Le joueur de 24 ans vient de Brondby, le club champion du Danemark.

Lasse Vigen avait débuté sa carrière à Fulham en 2013, il était alors âgé de 19 ans. Il est resté quatre ans chez les Cottagers, avec un prête de six mois à Burton Albion de janvier à juin 2017. Vigen est ensuite revenu dans son pays, en signant à Brondby en 2017. La saison dernière, il a disputé 27 matches (4 buts et 2 assists) pour le compte des jaune et bleu, qui ont été sacrés champions. Zulte Waregem se rendra à Oud-Heverlee Louvain le 24 juillet pour le compte de la 1e journée de championnat. (Belga)