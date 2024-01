Le Cercle de Bruges se renforce avec l'attaquant brésilien Felipe Augusto

Le Cercle de Bruges s'est renforcé avec Felipe Augusto, a confirmé le club sur les réseaux sociaux samedi après-midi. Le Brésilien de 19 ans arrive des Corinthians et a signé un contrat jusqu'en juin 2028 au stade Jan Breydel.

"Felipe Augusto est un attaquant gaucher, rapide, qui possède également l'agilité et la vitesse nécessaires. Il peut parfaitement alterner avec Denkey ou même être utilisé à ses côtés", explique le directeur technique Rembert Vromant.

Aux Corinthians, il a disputé 51 rencontres, au cours desquels il a marqué 11 fois. "Le passage au Cercle et en Europe ne pouvait pas mieux tomber pour Felipe. Malgré son jeune âge, il a déjà joué de nombreux matches au plus haut niveau, qui plus est aux Corinthians, une équipe brésilienne de premier plan connue pour la formation de ses joueurs. Le fait que le Cercle soit capable de recruter un attaquant comme Felipe Augusto montre à quel point notre club s'est développé", a déclaré Vromant.