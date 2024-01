Le choc Anderlecht/Union au menu de la 22e journée

Les deux équipes se retrouveront trois jours à peine après un duel en Coupe. En championnat, l'avantage et la confiance penchent du côté des Unionistes (51 points), solides leaders avec 8 longueurs d'avance sur leurs voisins (2e, 43 points). Les troupes d'Alexander Blessin restent sur 14 matches sans défaite en championnat et ont battu in extremis Saint-Trond (2-1) le week-end passé, alors que les Mauve et Blanc ont été tenus en échec 1-1 par Oud-Heverlee Louvain.

De plus, depuis le retour de l'Union parmi l'élite, les Jaune et Bleu ont remporté les sept rencontres de championnat disputées entre les deux équipes.