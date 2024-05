Le Club Bruges et l'Union se séparent dos à dos , tout profit pour Anderlecht

Le Club Bruges et l'Union se sont quittés dos à dos 2-2, lundi soir au stade Jan Breydel en conclusion de la 8e journée des Champions' playoffs de la Jupiler Pro League de football.

Mené au score à la 48e minute, après un but splendide de Teklab, Bruges a réagi via un doublé de Skov Olsen (57e et 72e) qui était monté au jeu à la reprise. L'Union a finalement obtenu le partage grâce à une reprise de la tête de Machida (84e).

Au classement, alors qu'il reste deux journées à disputer, Anderlecht est premier devant Bruges. Tous deux possèdent 46 points. L'Union reste 3e avec 43 unités et conserve un espoir de gagner le titre.