Le Club Bruges gagne 0-3 à Genk et se redresse après deux déconvenues d'affilée

Battu par Anderlecht et éliminé en Coupe par l'Union, le Club Bruges a retrouvé le sourire en s'imposant 0-3 à Genk via Hugo Vetlesen (27e), Dennis Odoi (73e) et Andreas Skov Olsen (85e). Après 28 rencontres, les Brugeois sont troisièmes (48 points) et les Limbourgeois restent sixièmes (43).

A Genk, Wouter Vrancken a reconduit le onze victorieux à Charleroi avec Christopher Baah et Luca Oyen en soutien de Tolu Arokodare. Chez les Brugeois, Ronny Deila a dû se passer de Simon Mignolet, Igor Thiago, Antonio Nusa et Eder Balanta. et les a remplacés par Nordin Jackers, Odoi, Michal Skoras et Raphael Onyedika. Propulsés par Skov Olsen, les Brugeois sont vite rentrés dans le match mais le bloc bleu adverse ne leur laissait pas beaucoup d'espaces. En outre, ils ont vu Tolu louper un penalty accordé pour une faute de Brandon Mechele sur Baah (18e). Par contre, lancé astucieusement dans la profondeur par Ferran Jutgla, Vetlesen a pris Patrik Hrosovsky de vitesse (27e, 0-1). Genk a réagi avec à propos mais Jackers a résisté aux tirs de Tolu (26e), Baah (44e) et Bilal El Khannouss (45e+3).

Après la pause, le Club a recommencé à pratiquer par de longs ballons au-dessus de la défense de Genk, qui a pris la possession du ballon. Entre-temps, beaucoup de joueurs des deux camps ont commencé à s'échauffer de manière intensive. Deila a opté pour une version défensive en sortant Skoras et Jutgla pour Bjorn Meijer et Casper Nielsen (67e). Cela na pas empêché Odoi de se faufiler sur un coup de coin de Maxim De Cuyper et de marquer de la tête (73e, 0-2). Le match était plié même si l'arbitre Vergoote a accordé, après avoir regardé les images, un penalty aux Brugeois pour une faute de main d'Yira Sor transformé par Skov Olsen (85e,0-3).