Le Club Bruges remercie Ronny Deila avant les playoffs

Le Club Bruges aborde ainsi les playoffs en 4e position avec 26 points (comme l'Antwerp, 3e) soit neuf de retard sur l'Union Saint-Gilloise et six sur Anderlecht après une saison en-deça jusqu'ici des espérances.

Avant de rejoindre la Belgique, Ronny Deila avait été en charge du Celtic Glasgow entre 2014 et 2016 (remportant deux titres de champion), après avoir débuté en Norvège à Strömgodset (un titre de champion) et avant d'être actif à Valerenga (2016-janvier 2020) et de rejoindre le New York FC et la MLS (victoire en Coupe et de la Conférence Est en 2021).

Cette saison, le Club Bruges est toujours engagé en Conférence League où il rencontrera en quarts de finales le club grec du PAOK Salonique. Les quarts de finale se joueront les 11 et 18 avril.

Les Brugeois avaient été sortis en demi-finales de la Coupe de Belgique par l'Union Saint-Gilloise.