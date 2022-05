Le Club mise sur la continuité: Carl Hoefkens est le nouvel entraîneur de Bruges

Carl Hoefkens est le nouvel entraîneur du Club de Bruges, ont communiqué les triple champions de Belgique en titre mercredi. Hoefkens succède au Néerlandais Alfred Schreuder, dont il était l'assistant, parti à l'Ajax Amsterdam.

Hoefkens, 43 ans, était dans le staff du Club depuis la saison 2018-2019. Entraîneur des jeunes lors de sa première saison, il est devenu l'adjoint de Philippe Clement lors de l'exercice 2019-2020. En tant que joueur, il avait fait ses débuts professionnels au Lierse en 1996 où il est resté jusqu'en 2001. Il a ensuite porté les couleurs de Lommel, Westerlo et du Beerschot avant de partir en Angleterre, à Stoke et West Bromwich Albion.

En 2009, il est revenu en Belgique, au Club de Bruges, où il a joué jusqu'en 2013 avant des derniers passages au Lierse et Ostende et d'arrêter sa carrière en 2015. "J'ai hâte de débuter cette nouvelle fonction", a réagi Hoefkens, cité dans le communiqué. "Je ne pense pas mentir en disant que je suis un homme de la maison. Je veux donner le meilleur de moi-même comme je l'ai fait en tant que joueur ou assistant et contribuer au succès du Club de Bruges. Avec le staff qui reste et les nouveaux visages, nous pensons être armés pour relever ce défi."

L'ancien défenseur central va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Il sera assisté par Rik De Mil, l'entraîneur des espoirs, mais aussi de Paul Okon, ancien joueur du Club entre 1991 et 1996. Hoefkens succède à Alfred Schreuder dont il était l'assistant ces six derniers mois. Le Néerlandais a quitté la Venise du Nord pour s'engager avec l'Ajax, qui cherchait un remplaçant à Erik ten Hag, parti à Manchester United. Le 15 mai dernier, le Club de Bruges a remporté son 18e titre de champion de Belgique, le 3e de rang.