Le Comité n'inflige aucune sanction à Andersen et Verbauwhede après Courtrai-Eupen

Des tensions ont éclaté dans le tunnel des joueurs à la mi-temps, alors que l'Eupenois Boris Lambert avait été exclu pendant la première période. Selon un juge de ligne, Kristoffer Andersen, cherchait le gardien de Courtrai Lucas Pirard. Glenn Verbauwhede s'est interposé, ce qui provoqué un tumulte. Le parquet avait demandé une journée de suspension et une amende pour Andersen et Verbauwhede.

Dans le cas de Brian Vandenbussche, l'entraîneur des gardiens de l'Antwerp, le Comité a décidé d'infliger deux matchs de suspension avec sursis et une amende de 1.000 euros. Vandenbussche avait réagi avec véhémence à une décision arbitrale lors du match contre Bruges (perdu 1-2), et avait été exclu dans la foulée. Le parquet avait réclamé un match avec sursis et une amende de 1.500 euros.