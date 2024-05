Le jeune Alama Bayo premier transfert estival du Cercle de Bruges

Alama Bayo quitte Seraing pour le Cercle de Bruges, devenant ainsi le premier transfert estival des 'Vert et noir', a annoncé le club de la Venise du Nord jeudi. L'ailier belge de 18 ans, international chez les jeunes, s'est engagé jusqu'en 2028 avec le Cercle.

Passé par les équipes de jeunes d'Eupen et du Standard, Bayo est arrivé à Seraing en 2022. La saison dernière, il a joué 22 matchs en Jupiler Pro League pour les Métallos, inscrivant un but et donnant trois passes décisives.

Seraing a été relégué en Nationale 1. Le Cercle dispute actuellement les Champions Playoffs en Jupiler Pro League, pointant au 5e rang avec 13 points en six matchs.