Le joueur de Saint-Trond Steven De Petter met un terme à sa carrière

(Belga) Saint-Trond a annoncé mardi que le milieu de terrain Steven De Petter raccrochait ses crampons. De Petter, 34 ans, s'était blessé en fin de saison dernière à la cheville et n'a pas joué depuis.

"Chers supporters, je suis reconnaissant pour les beaux moments que nous avons passés ensemble", a écrit De Petter dans son mot d'adieu sur le site Internet du STVV. "Mais mon aventure s'arrête. Mon corps m'a clairement fait savoir qu'il était mieux que j'arrête de jouer au football. C'est une décision difficile mais juste. Ce n'est pas la retraite que j'avais imaginée. Certains jours, je parvenais à l'accepter, d'autres non. Mais je veux être honnête avec moi-même. Je reviendrai toujours avec plaisir." Takayuki Tateishi, le CEO du club, n'avait que des mots élogieux envers l'expérimenté milieu de terrain. "Steven De Petter était un modèle à Saint-Trond. Il a montré à ses coéquipiers comment travailler de manière professionnelle. J'étais impressionné par son dévouement et comment il inspirait les autres joueurs. L'importance du groupe passait toujours avant tout. Avec sa blessure, il n'a pas joué cette saison mais il s'est montré professionnel durant sa revalidation. Je le remercie au nom du club pour son travail acharné et j'espère qu'il trouve du succès et de la réussite dans ce nouveau chapitre de sa vie." Steven De Petter a débuté sa carrière au FC Dender (2002-2009) avant de passer à Westerlo (2009-2012), Malines (2012-2016) et enfin Saint-Trond où il était arrivé durant l'été 2016. De Petter a joué 332 matches au sein de l'élite.