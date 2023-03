Le match Charleroi-Malines devra être totalement rejoué à huis clos

La rencontre de Jupiler Pro League entre Charleroi et Malines arrêtée définitivement le 12 novembre dernier devra être rejouée dans sa totalité et à huis clos, a communiqué vendredi l'Union belge de football (URBSFA). Le club carolo écope en outre d'un match à huis clos et d'une amende de 10.000 euros.