Le Parquet propose un match avec sursis à Boris Popovic

Popovic a été exclu à cinq minutes de la mi-temps du match nul 0-0 à Charleroi samedi. Le défenseur brugeois a commis une faute sur Youssouph Badji qui partait seul au but. Badji avait pourtant touché le ballon de la main au début de l'action, pas de quoi le sanctionner d'une faute pour l'arbitre Lothar D'hondt, même après l'intervention du VAR.

Le Parquet a jugé que le Serbe n'avait pas commis de faute grave et qu'il n'avait pas encore reçu de carte rouge par le passé. Il a proposé un match de suspension avec sursis et une amende de 500 euros. Stefan Toonen, l'entraîneur des gardiens du Cercle, s'est lui vu proposer un match effectif de suspension et un match avec sursis pour avoir critiqué verbalement le corps arbitral.