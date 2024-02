Le RWDM en appel de la décision du PRD concernant son match à Malines

Le RWDM a déposé le 30 janvier un recours auprès du département de l'arbitrage professionnel pour un penalty non sifflé lors de sa défaite 3-1 à Malines deux jours plus tôt, demandant à rejouer la rencontre. À la 69e minute de son déplacement derrière les casernes, le RWDM n'a pas bénéficié d'un penalty après une faute de main de Geoffrey Hairemans dans le rectangle. Appelé par le VAR, l'arbitre de la rencontre Brent Staessens n'a pas accordé de penalty car "le ballon provenait d'un coéquipier malinois".

Vendredi soir, le RWDM a fait part de sa volonté de faire appel de cette décision. "Considérant que l'erreur de l'arbitre consiste en une erreur d'appréciation d'un fait de jeu et non en une erreur d'application du règlement, le Professional Refereeing Department a décidé de ne pas demander l'annulation du résultat et le report du match, malgré le témoignage donné par l'arbitre de la rencontre, M. Brent Staessens, et selon lequel le RWDM maintient sa position qu'il s'agit bien d'une erreur d'application des Lois du Jeu", écrit le RWDM sur son site internet. "Le RWDM se montre dès lors très étonné par la décision prise lors de l'audition du 05/02/2024 et annonce qu'il fera appel de celle-ci".