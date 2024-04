Le Standard arrache le partage dans les arrêts de jeu à Westerlo

Le Standard a arraché le match nul dans les arrêts de jeu sur le terrain de Westerlo (3-3) samedi lors de la 4e journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League. Les 'Rouches' restent 5e avec 20 points et conservent quatre unités d'avance sur leur adversaire du jour.

Le Standard a été le premier à se mettre en évidence avec une frappe trop croisée de Kelvin Yeboah (17e). L'attaquant prêté par le Genoa s'est finalement montré décisif quelques minutes plus tard en offrant un assist à Wilfried Kanga qui a subtilement lobé Sinan Bolat (22e, 0-1).

Westerlo a immédiatement réagi mais le tir de Josimar Alcocer s'est écrasé sur la transversale (26e). Le but égalisateur est finalement tombé trois minutes plus tard. Sur un coup franc, Ravil Tagir a rabattu le cuir vers le petit rectangle. La défense du Standard n'est pas parvenu à se dégager et Matija Frigan a trompé Arnaud Bodart d'une tête plongeante (29e, 1-1). Tagir a ensuite manqué une occasion de donner l'avance aux Campinois mais sa tentative a heurté la latte (43e).