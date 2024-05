L'entraîneur Hayen garde un "sentiment fantastique" de ce titre

Suspendu, Hayen n'a pas pu prendre place sur le banc. Mais cette déception a été vite oubliée dès que la fête a commencé. "J'ai regardé le match dans mon bureau. Pendant 80 minutes, je suis resté calme, mais après l'intervention du VAR, j'ai commencé à être très nerveux. Même pendant les sept minutes de temps additionnel, le suspense était à son comble, mais la délivrance n'en a été que plus forte."

"En tant qu'entraîneur, on travaille toujours dur et avec l'indispensable ambition, mais je n'aurais jamais pensé vivre une telle expérience. C'est fantastique", a déclaré Hayen, qui a succédé à Ronny Deila à la mi-mars et a complètement ressuscité le Club. Au départ, il s'agissait d'un intérim, mais ce titre a un goût plus intense. "Tout entraîneur présent dans ce club aimerait rester. Nous verrons ce qui est le mieux pour le club. Quand on sent que l'on a le soutien du public, des joueurs et du staff, je pense bien que la chance de poursuivre existe", a estimé Hayen.