Christian Lattanzio, l'entraîneur de Saint-Trond, veut "rivaliser avec les meilleurs"

Saint-Trond a présenté lundi son nouvel entraîneur Christian Lattanzio. "Je suis fier de faire partie de ce club. J'ai toujours suivi le championnat et j'ai toujours rêvé d'en faire partie", a avancé Lattanzio.

La recherche d'un nouvel entraîneur n'a pas été facile, "En tant que club, nous devons toujours être prêts à faire face aux changements", a avancé le directeur sportif André Pinto. "Mais le choix d'un nouvel entraîneur n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous avons choisi Christian parce que nous voulons continuer à proposer un football attrayant. Pour nous, il était le candidat idéal pour poursuivre le travail de ces dernières années."

"Nous voulons avoir une équipe dont tout le monde peut être fier", a surenchéri le nouvel entraîneur des Canaris, qui a un passé à Manchester City. "En termes de football, nous voulons proposer un football agressif avec et sans le ballon, mais cela dépend bien sûr des adversaires. Nous devons non seulement être agressifs, mais aussi contrôler le jeu. Nous voulons être capables de rivaliser avec les plus les meilleures équipes."