"Les arbitres peuvent faire des erreurs" pour la CBAS, l'Union belge appelle au respect

L'Union belge de football (URBSFA) a réagi avec satisfaction à la décision, diffusée mardi, de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) de ne pas faire rejouer la rencontre entre Anderlecht et Genk. "Nous espérons que le calme pourra maintenant revenir, et nous comptons sur un déroulement serein et intègre du reste de la compétition", a indiqué l'URBSFA.

"Il est trop facile de commenter et de critiquer après coup, après avoir revu les images pour la énième fois, de préférence au ralenti, depuis son fauteuil", a ajouté la CBAS. "La dynamique du jeu de football fait que les choses se passent en quelques instants, voire en quelques secondes, et qu'on ne peut pas et ne doit pas attendre d'une arbitre, surtout dans les circonstances mouvementées dans lesquelles il doit prendre une décision, qu'il soit une sorte de surhomme qui doit et peut tout voir."

L'Union belge a abondé dans ce sens. "Nous appelons tout le monde à montrer du respect à nos arbitres, et nous sommes heureux d'être soutenus dans cet appel par la CBAS."