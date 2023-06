Les nouveaux propriétaires de Courtrai veulent "investir dans le foot et dans la ville"

Les nouveaux propriétaires du FC Courtrai, les Américains Maciek et Michael Kaminski, ont annoncé mercredi après-midi qu'ils souhaitaient renforcer le noyau en attirant des joueurs de qualité et en développant l'école des jeunes. Ils ont aussi révélé qu'ils souhaitaient investir dans la ville.

Comme la conférence de presse a duré une minute et demie et qu'aucune question n'a été tolérée, les personnes présentes ont appris très peu de choses concrètes sur les projets des nouveaux propriétaires. Maciek (également appelé Matthew) et son fils Michael (ou Mik) Kaminski du groupe américain portant leur nom ont remercié l'ancien propriétaire, le Malaisien Vincent Tan, et le directeur général Ken Choo, qui était présent.

Michael Kaminski a lu une déclaration sur son smartphone: "Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans un club de football, mais aussi d'un investissement dans la ville." Il a ajouté qu'il savait que le championnat belge était relevé et que l'objectif était de renforcer la qualité du noyau. "Pour ce faire, nous essayerons de bonifier l'équipe en attirant des joueurs de qualité et en développant l'école des jeunes. Nous voulons également continuer à tisser des liens solides avec la communauté locale."