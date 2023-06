"Le coup va peut-être tomber sur sa tête": Yannick Carrasco donne des nouvelles de Romelu Lukaku

"Cela a été compliqué à digérer mais c'est notre métier. Que ce soit en équipe nationale ou en club, on doit vite 'switcher' et se concentrer sur l'avenir et ne pas rester dans le passé".

L'après-Mondial a été marqué par un changement de sélectionneur, Roberto Martinez laissant la place à Domenico Tedesco. "La relation avec le nouveau coach est top", avance Carrasco. "C'est quelqu'un qui est proche des joueurs. Il sait parler, il sait dire quand les choses sont positives. Il est franc, il ne passe pas par quatre chemins pour nous dire les choses mais après il sait rigoler avec nous, il sait se faire comprendre, il sait être sérieux. On a un chouette groupe, on est à l'écoute".

Yannick Carrasco est un des anciens dans cette sélection rajeunie. "Je trouve important d'aider les nouveaux joueurs. Les jeunes écoutent les anciens, c'est positif", avance le Bruxellois, qui dit "adorer jouer ailier gauche". "Je me sens mieux dans une position plus haute, plus proche du but, mais j'essaie toujours d'aider mon arrière gauche et l'équipe en général. Je pense d'abord à l'équipe. Marquer ou donner un assist, c'est la cerise sur le gâteau".

A notre micro, le joueur de l'Atlético a par ailleurs donné des nouvelles de Romelu Lukaku, naturellement très déçu après la finale de la Ligue des champions perdue contre Manchester City. "Ce n’est pas facile pour lui. Mais cela reste notre métier. Parfois, tu as besoin de quelques jours pour déconnecter. Mais parfois, tu n’as pas le temps. On l’a vu ce mercredi à l’entraînement, et il était motivé. Il avait envie, il était positif, et donnait des consignes aux joueurs tout en les aidant. Il est fort mentalement. Après les deux matches avec les Diables, le coup va peut-être tomber sur sa tête pendant les vacances. J’ai vécu la même chose (avec une défaite de l'Atlético face au Real Madrid en finale de la Ligue des champions). Mais pour l’instant, il est concentré", a-t-il conclu.