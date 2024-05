Les Pro League Awards se dérouleront le 27 mai à Middelkerke

Les Pro League Awards se dérouleront le 27 mai prochain au casino de Middelkerke. La cérémonie mettra à l'honneur les joueurs, entraîneurs et acteurs du football belge qui ont été élus par les joueurs et entraîneurs eux-mêmes. Sept prix individuels y seront distribués, dont ceux de Joueur et Joueuse de la saison.

"La reconnaissance des concurrents sur le terrain, qui sont les mieux placés pour évaluer les qualités et les performances, est ce qui a le plus de valeur", a expliqué la Pro League dans son communiqué diffusé lundi. Ainsi seront révélés le 27 mai le Joueur de la saison en Jupiler Pro League, le Joueur de la saison en Challenger Pro League, la Joueuse de la saison en Lotto Super League, le Talent de la Saison, le But de la saison, le Coach de la saison et l'Arbitre de la saison.

Un prix sera également remis à un projet 'Football & Social Responsibility', dans le cadre de l'engagement de la Pro League pour "créer un impact positif sur la société".