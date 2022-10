Le Clasico entre le Standard et Anderlecht se tient ce dimanche soir. Les supporters Mauves ont provoqué une interruption de la rencontre.

Un but très rapide de Yari Vershaeren (0-1, 3e) avait donné l'espoir aux fans anderlechtois que la soirée serait bonne dans l'enfer de Sclessin. C'était sans compter sur Raskin et Fossey qui ont renversé le score en 7 minutes (21 et 28e).

Le score était de 2-1 pour les Liégeois à la pause.

Au retour des vestiaires, Zinckernagel a enfoncé le clou (3-1, 56e). C'en était trop pour les supporters anderlechtois qui ont jeté des fumigènes sur la pelouse. Le climat s'envenimant, l'arbitre a décidé d'interrompre le match pendant une dizaine de minutes en renvoyant tout le monde au vestiaire.





Le match a repris pendant quelques minutes avant que l'arbitre ne décide de mettre fin définitivement à la rencontre, conformément au règlement.

Le Standard remporte le Clasico sur KO.