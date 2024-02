Les tâches d'Overmars réparties entre la direction et l'équipe de recrutement à l'Antwerp

Licencié par l'Ajax en février 2022, Overmars avait rebondi à l'Antwerp un mois et demi plus tard. Lors de son arrivée, l'Antwerp avait expliqué avoir pris "une décision prudente et réfléchie". "Nous continuons de penser qu'il faut donner une deuxième chance à tout le monde. Marc Overmars continuera de porter son passé et devra prouver en permanence qu'il en a tiré les leçons", a indiqué le 'Great Old'. Le club affirme que des "accords sans équivoque ont été conclus parque qu'un environnement de travail sûr pour tous nos joueurs et notre personnel est une priorité et parce que nous appliquons une tolérance zéro à l'égard des comportements indésirables sur le lieu de travail."