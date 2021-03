Logan Bailly se trouve un club en P3 liégeoise

A 35 ans, l'ancien gardien des Diables Rouges Logan Bailly va rebondir à Bressoux, un club de P3 liégeoise.

Bressoux, pensionnaire de P3 liégeoise, a annoncé jeudi soir sur Facebook le recrutement du gardien de but Logan Bailly, 35 ans. D'après nos informations, l'ancien Diable Rouge s'est engagé jusqu'au terme de la saison.

"Il va apporter toute son expérience au groupe et pouvoir guider l'équipe avec son caractère bien trempé et sa Grinta. C'est un gardien avec la mentalité qui me correspond. Je suis très heureux qu’il ait choisi Bressoux", a déclaré David Ceccano, le nouveau coach du club, sur le réseau social.

Il était sans club depuis juillet 2020 et son départ de l'UR Namur FLV. Durant sa carrière, le portier a défendu les buts d'Heusden-Zolder (2003-2004), où il était prêté par le Racing Genk (2004-2008), du Borussia Mönchengladbach (2009-2001), de Neuchâtel Xamax (2011), à nouveau du Racing Genk (2012), d'OH Louvain (2012-2015) et du Celtic (2015-2017) et de l'Excel Mouscron (2017-2018). Sept fois Diable Rouge, Bailly a été une valeur sûre des espoirs aux Jeux Olympiques 2008.