L'Union Saint-Gilloise gagne sur le terrain du Club Bruges

L'Union Saint-Gilloise était en déplacement au Club Bruges ce samedi et a signé une victoire importante à l'occasion de la deuxième journée des Champions' Playoffs (1-2). Au classement, l'USG (41 points) revient provisoirement à la deuxième place avec deux points de plus que l'Antwerp et à égalité de points avec Genk, leader. Ces deux équipes s'affrontent dimanche. Bruges (30 points), de son côté, reste quatrième et accuse neuf points de retard sur les Anversois.