L'Union s'impose 1-2 au Cercle et prolonge le suspense

L'Union a prolongé le suspense en s'imposant 1-2 au Cercle de Bruges lors de la 9e et avant-dernière journée des playoffs pour le titre. Grâce à Gustaf Nilsson (28e) et Alessio Castro-Montes (51e), les Bruxellois comptent 46 points comme Anderlecht et le Club Bruges, qui s'affrontent à 18h30. Le Cercle, qui a momentanément égalisé par Felipe Augusto (32e), est 4e (36 points).

Au Cercle, Miron Muslic a remplacé Alan Minda par Augusto. A l'Union, Alexander Blessin a acté le forfait de Koki Machida, blessé au dos, et a titularisé Ross Sykes. Alors que la victoire était le seul scénario possible, les Bruxellois ont éprouvé du mal avec le démarrage du Cercle. L'Union se cherchait quand Cameron Puertas a lancé Mohammed Amoura, dont la frappe de la pointe du pied est passée largement à côté (13e). Face à un Cercle moins mordant, l'Union ne construisait pas bien ses actions jusqu'au moment où Nilsson a surgi au premier poteau sur une passe en retrait d'Amoura (28e, 0-1). La réplique brugeoise n'a pas tardé et après avoir visionné les images, Wesli De Cremer a accordé le but d'Augusto, qu'il avait annulé pour une faute de main préalable de Félix Lemaréchal (32e, 1-1).

La première mi-temps s'étant prolongée sans grandes occasions, l'Union a appuyé sur l'accélérateur après la pause et elle s'était déjà montrée menaçante à trois reprises avant que Castro-Montes ne crucifie Warleson (50e, 1-2). Après un bon moment, le Cercle s'est montré dangereux mais la reprise de Thibo Somers était bien trop molle pour surprendre Anthony Moris (62e). L'Union a repris temporairement sa domination avant d'avoir chaud à plusieurs reprises notamment lorsque Sykes a empêché d'un tacle parfait Kevin Denkey de tirer à bout portant (80e). Le meilleur buteur du championnat a encore fait paniquer l'Union, qui n'a pas cédé (85e).