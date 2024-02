L'Union St-Gilloise et Anderlecht font la bonne affaire du week-end

Victorieuse 2-1 face au Standard et vainqueur au Club de Bruges, l'Union St-Gilloise et Anderlecht ont réussi la bonne affaire de la 27e journée du championnat de Belgique de football.

Les Unionistes ont fait le travail devant des Liégeois tracassés, en plus, par la blessure au dos de leur capitaine, Zino Vanheusden, en fin de première période. Les hommes d'Alexander Blessin alignent un 21e match d'affilée sans défaite en championnat et comptent désormais 65 points, toujours 8 de plus qu'Anderlecht qui est allé s'imposer au Club de Bruges (1-2) dans l'affiche du week-end.

Les deux clubs bruxellois, qui n'ont tous les deux encaissé que deux défaites en championnat cette saison jusqu'ici, dominent la Jupiler Pro League. Les Brugeois marquent le pas après avoir cru longtemps écarter leur rival anderlechtois alors que La Gantoise et l'Antwerp, les deux autres plus proches rivaux se sont neutralisés en terre gantoise (2-2). Genk était allé gagner lui à Charleroi (0-1) vendredi.