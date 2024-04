L'Union tient sa première victoire en playoffs: 0-3 à l'Antwerp

Cameron Puertas (48e, 87e) et Mohammed Amoura (56e) ont offert à l'Union son premier succès 0-3 dans les playoffs pour le titre en déplacement à l'Antwerp. Après 5 journées, les Bruxellois sont troisièmes avec 38 points, à une unité du Club Bruges (2e) et trois d'Anderlecht, leader. L'Antwerp est 6e (29 points).

Les Bruxellois ont essayé de créer la surprise par Alessio Castro-Montes (1re), Gustaf Nilsson (6e) et Amoura (9e) mais la défense anversoise a désamorcé toutes ces tentatives. Comme l'Union se méfiait de la vitesse de Chidera Ejuke et que l'Antwerp était très prudent, il n'y a guère eu de spectacle. Les visiteurs ont quand même hérité d'une occasion mais le gardien anversois Senne Lammens, qui avait repoussé un tir de Mathias Rasmussen dans les pieds de Nilsson, est parvenu à prendre le ballon dans les pieds de l'attaquant suédois (43e).

Malgré la mauvaise période, les deux coaches ont décidé de faire confiance à leur groupe. Mark Van Bommel a retrouvé Jurgen Ekkelenkamp et a envoyé Jacob Ondrejka sur le banc. A l'Union, Alexander Blessin a remplacé Loic Lapoussin, blessé, par Henok Teklab.

La seconde période ne pouvait qu'être plus animée et Puertas l'a vite confirmé en logeant le ballon au premier poteau d'une frappe enroulée sur coup franc (48e, 0-1). L'Espagnol a poursuivi son œuvre en lançant Amoura, qui a marqué son premier but depuis le 18 février (56e, 0-2). Enfin, Puertas a signé un doublé d'un plat du pied sur un centre en retrait de Castro-Montes, qui sera suspendu dimanche pour la revanche (87e, 0-3).