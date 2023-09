Malines et l'Antwerp se quittent dos à dos sur un partage blanc

Le FC Malines et l'Antwerp se sont quittés sur un partage blanc 0 à 0 pour le compte de la 9e journée du championnat de Belgique de football, samedi derrière les Casernes.

Si les Anversois ont eu la possession du ballon se montrant pressant dans le rectangle adverse, ce sont les Malinois qui ont hérité peut-être de la plus belle occasion de la première mi-temps avec un raté de Lauberbach qui avait le but ouvert sur un bon centre en retrait de Schoofs décalé sur la droite au petit rectangle.

En seconde période, la pression des champions de Belgique s'est intensifiée, mais Anvers n'aura cadré que très peu de ses nombreux envois vers le but malinois. Malines pouvait procéder en contre, mais pas non plus trouvé l'ouverture.