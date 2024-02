Marc Overmars n'ira pas en appel de sa suspension mondiale auprès du TAS

Le TAS représentait la dernière option pour Overmars après le rejet de son appel contre sa suspension par la FIFA, au début du mois.

Le Néerlandais avait été suspendu, le 16 novembre dernier, pour un an, plus un an avec sursis, par l'ISR, l'Institut néerlandais du droit du sport, en raison de messages "inappropriés" qu'il avait envoyés à plusieurs collègues féminines lors de sa dernière saison à l'Ajax Amsterdam en 2022.