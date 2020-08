Mercato: Anderlecht laisse filer Kemar Roofe au Glasgow Rangers

Un an après son arrivée, Kemar Roofe quitte déjà le RSC Anderlecht. L'attaquant anglais de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec le Glasgow Rangers (Ecosse).

Il avait rejoint le club bruxellois en août 2019 en provenance de Leeds pour un montant de 6 millions d'euros. Souvent gêné par les blessures, Roofe n'a joué que 16 rencontres pour les Mauves et a inscrit sept buts.

Le montant du transfert n'a pas été précisé.

"Nous tenons à remercier Kemar pour son engagement sans faille. Il fut un exemple de professionnalisme. Nous lui souhaitons plein succès dans ce nouveau top club. Ce transfert est pour lui une excellente opportunité de signer un long contrat et, pour le RSCA, c'était aussi le bon choix. Notre stratégie restera d'investir autant que possible dans de jeunes talents qui peuvent encore progresser", a déclaré le directeur sportif du RSCA Peter Verbeke.

À Glasgow, Roofe aura la chance de jouer sous Steven Gerrard, la légende de Liverpool et entraîneur du club écossais. "Kemar est connu en Europe pour être un attaquant intelligent avec le sens du but. J'ai hâte de travailler avec lui et il peut nous aider à progresser en tant qu'équipe", a ajouté Gerrard.

Un départ qui ouvre la porte à l'arrivée de Mustapha Bundu (Aarhus FC). Les Mauve & Blanc espèrent trouver un accord avec le club danois, un accord ayant déjà été trouvé avec l'avant-centre sierraléonais de 23 ans dont la valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros.