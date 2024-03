Nicolas Castro quittera Genk à la fin de saison pour rejoindre définitivement Elche

Un accord a été trouvé entre Elche C.F. et le KRC Genk pour le transfert de Nicolas Castro en fin de saison, a communiqué le club de deuxième division espagnole mercredi.

Le milieu de terrain argentin est actuellement prêté par les Limbourgeois jusqu'au 30 juin 2024 et rejoindra donc son nouveau club à titre définitif après cette date. Son nouveau contrat le lie à Elche jusqu'en 2028.

"Il y a quelques années, dans les rues de Rafaela, je suis tombé dans le football", a déclaré Nico Castro dans un communiqué publié sur le site officiel du club. "Chaque but, chaque passe, chaque dribble était le pur bonheur d'un enfant qui rêve de devenir un grand dans le monde du football. Et me voilà aujourd'hui à Elche, vivant une expérience que je n'aurais jamais imaginée. À chaque match, à chaque entraînement, je ressens la même passion, la même joie que lorsque j'étais enfant à Rafaela. Je veux continuer dans cette ville."