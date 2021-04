Pro League: au bout du suspense, Charleroi arrache un point face à Mouscron

Le Sporting de Charleroi et Mouscron n'ont pas réussi à se départager dimanche soir lors de leur duel inscrit au calendrier de la 32e journée de la Jupiler Pro League.

Avec cette 7e rencontre de rang sans victoire, le Sporting de Charleroi reste 11e du championnat avec 42 points. Mouscron est désormais 17e et barragiste avec 31 points, à un point du Cercle de Bruges vainqueur plus tôt dans la journée 2-1 face au Beerschot. Les Mouscronnois sont les seuls des 4 derniers à ne pas avoir pris les trois points ce week-end. Après une entame de match ponctuée par quelques timides occasions, il fallait attendre la 25e minute pour voir une première occasion véritablement dangereuse, quand Serge Tabekou reprit un ballon de volée, mais le ballon passait juste à côté. Les Mouscronnois se montraient à nouveau dangereux quand Hamdi Harbaoui était servi en profondeur, mais l'attaquant tunisien perdit son face-à-face avec Rémi Descamps (34e).

Ce fut ensuite au tour de Nuno Da Costa de s'illustrer. La frappe de l'attaquant cap-verdien percutait le poteau du but du portier carolo (41e). Dans la foulée, les Carolos réagissaient et obtenaient leur première occasion de la partie. La frappe d'Ali Gholizadeh était facilement captée par Hervé Koffi (42e). Mamadou Fall trouvait lui aussi le cadre juste avant la pause, d'une frappe puissante de l'entrée de la surface, qui s'écrasait sur la barre (45e+1). Fall pensait ouvrir le score en deuxième période mais l'attaquant sénégalais était en position de hors-jeu au moment de la passe de Gholizadeh (71e). Les deux équipes peinaient à se montrer dangereuses. Une bonne incursion de Joris Kayembe était conclue par une frappe du pied droit du Diable Rouge, juste à côté du but (82e). Quelques instants plus tard, Da Costa jouait de malchance à nouveau, sa demi-volée à bout portant frappait le poteau de Descamps pour la deuxième fois de la rencontre (84e). La troisième occasion fut la bonne pour le Cap-verdien qui, lancé en profondeur, évitait bien le retour de Marco Ilaimaharitra et glissait le ballon sous le dernier rempart des Zèbres (0-1, 85e).

Fall, malchanceux lui aussi en première période, répondait à Da Costa et égalisait dans la foulée en reprenant du bout du pied un excellent centre de Jules Van Cleemput (88e, 1-1). Van Cleemput était proche d'offrir la victoire in extremis aux hommes de Karim Belhocine (90e) mais Hervé Koffi se détendait avec à propos. Lundi, la 32e journée de la JPL s'achèvera avec les matchs OHL-Genk (13h30), Zulte-Waregem-Eupen (16h15) et Antwerp-Anderlecht (18h15).