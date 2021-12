L'Union domine Zulte Waregem et reste solide leader du championnat

Grâce à Dante Vanzeir (19e) et Christian Burgess (39e), l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-2 à Zulte Waregem. Après 19 journées, le club bruxellois reste leader avec 43 points, sept de plus que le Club Bruges, qui se déplace à OHL (21 heures). Dans le même temps, Malines a battu La Gantoise 4-3 et se retrouve 7e avec 30 points tout comme les Buffalos (6e). Le duel Standard-Beerschot prévu à 21 heures a été reporté.

Francky Dury a opté pour un duo d'attaque Jelle Vossen-Zinho Gano avec Jean-Luc Dompé en soutien. A l'Union, Bart Nieuwkoop était de retour après sa suspension et Ismael Kandouss a remplacé le suspendu Siebe Van der Heyden. Les Bruxellois se sont portés rapidement dans les parages de Sammy Bossut mais le gardien waregemois a bloqué un tir de Deniz Undav (5e) avant de gagner son duel avec Kaoru Mitoma (15e). Par contre, sur une passe en retrait manquée d'Alessandro Ciranni, Undav a récupéré le ballon et l'a cédé à Vanzeir, qui s'y est repris à deux fois pour inscire son onzième but (19e, 0-1). Intraitables au milieu du jeu, les Unionistes ont noté, entre autres, une volée de Teddy Teuma (24e) et une tête de Vanzeir (33e) avant de doubler l'écart par Burgess sur corner (39e, 0-2).

En seconde période, les Unionistes se sont promenés dans le camp adverse mais après des alertes d'Undav (47e) et de Loïc Lapoussin (49e), ils ont commencé à gérer leur avance. Waregem a alors retrouvé plus d'allant et aurait pu se relancer par Alieu Fadera (62e), Gano (65e) et Vossen (73e). Du coup, Zulte reste 17e et avant-dernier (17 points).

A Malines, Wouter Wrancken n'a pas pu compter sur Rob Schoofs, malade, et sur Sheldon Bateau et Onur Kaya, contaminés au coronavirus. Hein Vanhaezebrouck a effectué deux changements: Vadis Odjidja, blessé, et Matisse Siamoise ont cédé leur place à Roman Bezus et à Alessio Castro-Montes. Si, dès le coup d'envoi, il y a eu beaucoup de combattivité et de rythme au menu, il a fallu patienter avant qu'un gardien ne soit vraiment mis à contribution et voir Gaëtan Coucke dévier une frappe de Julien de Sart (12e). Le gardien malinois a encore sauvé son camp à plusieurs reprises, en particulier sur un envoi de Castro Montes (16e) avant que Tarink Tissoudali ne profite d'une perte de balle d'Alec Van Hoorenbeeck pour donner l'"avance aux Buffalos (33e, 0-1). Pas pour longtemps car sur un tir de Kerim Mrabti dévié par Michael Ngadeu, Malines a égalisé (36e, 1-1). Au retour des vestiaires, les spectateurs ont eu droit à un festival de goals lancé par Laurent Depoitre, qui a de nouveau donné l'avance aux Gantois (50e, 1-2). Dans la foulée, Nikola Storm (54e, 2-2) et Mrabti sur penalty (60e, 3-2) ont tout effacer. Pas pour longtemps, puisque Tissoudali a signé un doublé (68e, 3-3). Objectif atteint également par Storm, qui a empêché Gand d'aligner un cinquième succès d'affilée (70e, 4-3).

> Pro League: les résultats et le classement