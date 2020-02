Quatre matches d'alignement pour remettre les compteurs à niveau: avec un tournant en vue des Playoffs I?

Les quatre matches du championnat de Belgique de football ayant dû être reportés se dérouleront de mardi à jeudi, des rencontres au terme desquelles toutes les équipes de D1A auront 25 matches au compteur.

Ce mardi, Charleroi recevra Malines (20h30), un duel de la 23e journée de Pro League entre prétendants aux Playoffs I qui avait été arrêté après 37e minute en raison du brouillard. Les Zèbres menaient 1-0 au moment de l'interruption, mais la rencontre sera rejouée intégralement.

Après avoir marqué le pas, Charleroi a renoué avec la victoire samedi avec la manière contre Zulte Waregem (4-0), tandis que Malines s'est incliné 3-2 au Cercle de Bruges, lanterne rouge. Les Zèbres sont 4e avec 44 points, le Kavé est 8e avec 10 unités de moins.

Les rencontres prévues dimanche et reportées à cause de la tempête Ciara auront lieu mercredi et jeudi. Le choc Standard - Club de Bruges se tiendra mercredi (20h30) à Sclessin entre des Rouches qui restent sur une défaite à Courtrai et des Blauw en Zwart autoritaires leaders du championnat et qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique. L'équipe de Michel Preud'homme est 5e avec 41 points, celle de Philippe Clement est 1ère avec 57 points, 8 de plus que La Gantoise.

L'autre match de mercredi opposera Waasland-Beveren, 15e et avant-dernier avec 20 unités, à Courtrai, 12e (26 points).

Enfin, jeudi, l'Antwerp accueillera Genk (20h30) au Bosuil. Les Anversois, qui défieront Bruges en finale de la Coupe, pointent au 3e rang avec 45 points, tandis que Genk occupe la 6e place, la dernière qualificative pour les Playoffs I, avec 37 points.

