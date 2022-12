Raskin, versé dans le noyau B, "triste de la tournure que prend" son aventure au Standard

(Belga) Versé dans le noyau B du Standard, Nicolas Raskin est "triste de la tournure que prend" son aventure avec son "club de cœur". Le milieu de terrain l'a indiqué lundi dans une publication sur les réseaux sociaux.

Le joueur s'est à nouveau exprimé sur les réseaux sociaux deux jours après un premier message qui avait souligné les tensions autour de sa situation contractuelle ("Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné). "Mon message impulsif né de la tristesse et la déception de samedi laisse croire que j'ai décidé d'arrêter mon aventure au Standard", a écrit Raskin. "C'est faux. Ce message a été écrit après la décision de la direction - une décision que vous ne connaissiez pas - de me verser dans le noyau B", a expliqué le milieu de terrain. Selon Raskin, son différend avec la direction du Standard est "beaucoup plus compliqué et large qu'un montant salarial". "Je dois respecter leur décision, mais déplore qu'on essaie d'en faire une affaire de salaire", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas le cas. Et je l'ai démontré encore cet été, ne voulant pas quitter le Standard qui voulait me vendre à un des clubs du top-3 en Belgique? Je suis très triste de la tournure que prend mon aventure avec le club de mon cœur". Le contrat de Raskin, 21 ans, avec le Standard prend fin en juin 2023. Il évolue avec les 'Rouches' depuis janvier 2019. (Belga)