Standard-Charleroi (0-3): le match reprend après les incidents

(c) Belga

Le Standard reçoit Charleroi dans le derby Wallon. Avant cette rencontre, les Rouches occupent la 13e place du classement avec 20 points tandis que les Zèbres sont 7e avec 26 points et peuvent prendre la 4e place d'Anderlecht en cas de victoire.

Le direct

Quand on voit l'état de la pelouse et les brûlures qu'ont causé les fumigènes, on envoie beaucoup de courage au jardinier qui n'avait rien demandé.

73': Encore un carton jaune pour les Rouches, Noé Dussenne est averti. Cimirot l'est aussi, quelques instants plus tard.

72e: Nkunku remplace Fai qui sort sous les sifflets.

70': le match a repris depuis quelques minutes. Les supporters ont soit estimé que le message est passé soit ils sont tombé à court de munitions.

65': Scène hallucinante : le jeu avait à peine repris que de nouveau fumigènes atterrissent sur la pelouse. Arnaud Bodart les retire lui-même. Les supporters sont déchaînés.

Le match va reprendre. Charleroi effectue un changement, Ali Gholizadeh est remplacé par Anass Zaroury.

Les supporters chantent tous en coeur des "On est là, on est là" et des "Direction démission".

60': Scène de chaos à Sclessin, alors que les changements avaient lieu, les supporters ont lancé se nombreux fumigènes sur le terrain. Un impressionnant nuage de fumée se forme.

60': Changement pour le Standard, Bastien, Donnum et Muleka sortent pour laisser place à Klauss, Carcela et Cimirot.

57': BUUUT ! Nicholson, parfaitement lancé en profondeur, trompe Arnaud Bodart d'un subtil lob. Après vérification du VAR pour une éventuelle position de hors jeu, le but est validé. Le Standard prend l'eau : 0-3.

55': Jackson Muleka tente un centre mais le peu de présence rouche dans le rectangle carolo empêche toute situation dangereuse, la défense se relance. Les Standardmen ont l'air en totale panne d'inspiration.

50': La deuxième mi-temps commence en peu comme la première avait fini. Le Standard maladroit gaspille et Charleroi est à l'affut pour punir son adversaire.

46e: Les joueurs sont de retour sur le terrain, c'est parti pour la 2e période !

MI-TEMPS. Les deux équipes rentrent au vestiaire. Les Carolos mènent par deux buts malgré les occasions que se procurent les Liégeois. Il va falloir les concrétiser si les hommes de Luka Elsner veulent inverser la tendance.

45+4: C'est la tournée de l'arbitre, Will Still, l'adjoint de Luka Elsner, prend à son tour une carte jaune.

45': Il y aura 4 minutes de temps additionnel.

45': Laïfis est averti à son tour, c'est déjà le 5e joueur à recevoir une carte dans ce match.

42': Enorme occasion pour le Standard ! Lestienne tente une déviation dans le rectangle mais Koffi est bien sur ses appuis et arrête le cuir.

39': Le VAR vérifie mais le but est bien accordé. Les esprits s'échauffent et les joueurs se bousculent. Donnum et Ilaimaharitra prennent un carton jaune.

38': BUUUT pour Charleroi ! Les Carolos enfoncent le clou en deux temps. Knazevic pousse le ballon au fond des filets aorès que Bodart ne l'a repoussé contre le poteau.

35': Koffi est debout, le match peut reprendre ! Et Charleroi va vite aller vers le goal liégeois où Bodart fait une sortie autoritaire et rassure tout le monde.

34': Le match est à l'arrêt. Le gardien carolo est à terre, les médecins sont venus le voir, il aurait mal derrière la cuisse.

33': Carton jaune pour Lestienne.

32': Charleroi peut remercier son gardien ! Koffi sort deux gros arrêts en quelques secondes et garde son équipe dans le match.

30': Grosse occasion pour le Standard. Lestienne envoie un beau centre à Muleka dont la reprise est pile sur le gardien qui relance tout de suite.

25': L'occasion pour Charleroi. Les Carolos poussent fort juste après leur but et ne passent pas loin de doubler la mise via Morioka qui slalome dans la défense. Il est finalement arrêté.

22': BUUUUT pour Charleroi ! Sur une attaque éclair, les attaquants profitent d'une sortie ratée de Laïfis pour se retrouver à deux devant Bodart, Nicholson marque le but malgré l'intervention de Fai.

20': Après 20 minutes on voit deux équipes avec des intentions mais l'efficacité devant le but fait défaut aux deux équipes, les gardiens n'ont que très peu été solicités.

17': C'est mal joué, Charleroi remonte le terrain et passe la ligne médiane. Une première depuis plusieurs minutes.

16': Corner pour le Standard qui ne parvient pas à cadrer mais hérite d'un nouveau corner. Il est joué rapidement, Hugo Siquet envoie une pichenette qui ne trompe pas Koffi qui envoie le cuir hors des limites pour un 3e corner de suite.

14': Ca a chauffé devant les cages carolos ! Les Rouches envoient plusieurs centres mais sont repoussés par la défense. Finalement, Laïfis tente un nouveau centre, mal donné, il est botté loin en touche par les défenseurs.

12': Belle tentative de Donnum qui tente un centre-tir mais Koffi se couche bien et empêche Muleka de pousser le cuir dans le fond des filets.

9': Le Standard en veut. Un centre arrive dans le rectangle de Charleroi mais la tête de Muleka n'est pas cadrée.

7': Occasion pour le Standard. Raskin lobe joliment la défense carolo mais Donnum ne parvient pas à contrôler, le ballon sort pour le gardien.

5': Le match a bien commencé et l'intensité y est. Samuel Bastien reçoit la première carte jaune de la partie pour un accrochage trop rugueux.

0': Saint-Nicolas est présent pour donner le coup d'envoi à Sclessin.





