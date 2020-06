Standard: l'incroyable discours de Philippe Montanier (vidéo)

Philippe Montanier est devenu le nouvel entraîneur du Standard, après avoir été remercié de Lens (Ligue 2) fin février. Durant deux saisons avec le club nordiste, le Français était presque parvenu à monter en Ligue 1. Lens a finalement été promu après l'arrêt définitif des compétitions suite à la pandémie de coronavirus.

La chaîne L'Equipe a consacré un documentaire sur le retour des Sang et Or dans l'élite. Dans un extrait diffusé lundi soir sur les réseaux sociaux, on aperçoit Montanier devant ses anciens joueurs, leur délivrant un incroyable discours avant un match de championnat très important.

Un speech dans lequel il insiste notamment sur la ferveur et la passion des supporters lensois pour leur club.

De quoi avoir des idées sur les méthodes qu'il compte utiliser à Sclessin...