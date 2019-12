Surprise à Anderlecht: le club bruxellois officialise son premier transfert du mercato hivernal

Le mercato d'hiver a débuté à Anderlecht. Le club bruxellois a annoncé vendredi le transfert de l'international panaméen Amir Murillo, qui s'est engagé jusqu'en 2023 à Anderlecht. Cet arrière droit de 23 ans évoluait chez les New York Red Bulls, en Major League Soccer.



"La Major League Soccer s'est terminée fin octobre et le RSC Anderlecht y a donc vu l'opportunité de conclure rapidement son premier deal hivernal. Amir Murillo était suivi depuis un certain temps par notre cellule de scouting", écrit le RSCA sur son site internet. Amir Murillo a effectué ses débuts professionnels à 18 ans au Panama, qu'il a quitté trois ans plus tard pour New York. International depuis 2016, il compte 36 caps en équipe nationale du Panama, avec laquelle il a affronté les Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. "C'est un arrière droit avec un beau profil", déclare Michael Verschueren, le directeur sportif d'Anderlecht. "Assez rapide, agile, fort et athlétique. C'est aussi, la plupart du temps, un joueur qui recherche une solution footballistique, si la situation le permet. Dans cette optique, il correspond parfaitement à notre vision footballistique. Amir associe ces qualités défensives à de bonnes infiltrations et une super mentalité. Il a donc beaucoup de potentiel".

"L'opportunité que je reçois au RSC Anderlecht me rend très enthousiaste", dit pour sa part Amir Murillo. "C'est un club à la riche histoire, qui traverse actuellement une période difficile, mais je suis naturellement venu ici afin d'aider l'équipe. En tant qu'international et en MLS, je pense déjà avoir acquis beaucoup d'expérience. Je veux désormais bosser dur ici, pour franchir les prochaines étapes de ma carrière. J'attends avec impatience la nouvelle année afin de jouer dans ce stade. Sacha ( Kljestan) m'a dit que le Sporting a des fans fantastiques. J'espère les contenter", conclut le défenseur panaméen, qui ne sera qualifié qu'après la trêve hivernale. Battu dimanche dernier par Ostende, Anderlecht, 11e avec 21 points, reçoit Charleroi dimanche pour le compte de la 18e journée de championnat. Les Mauves se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en s'imposant 2-3 à Mouscron. Le RSCA affrontera le Club de Bruges en quarts de finale le 19 décembre.