Tomas Van Den Spiegel intègre le Conseil d'administration d'Anderlecht

L'ancien international belge en basketball et actuel CEO de Flanders Classics devient membre du Conseil d'administration au nom de Mauvavie, la société fondée par Wouter Vandenhaute et Geert Duyck via laquelle les deux hommes ont acheté des parts du RSCA.

Le Conseil d'administration du club bruxellois s'est réuni lundi soir afin d'évaluer les résultats de la saison où Anderlecht n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs, terminant à la 11e place en Jupiler Pro League.