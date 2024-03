Trois nouveaux matchs de la 30e journée, sans enjeu pour les playoffs, reprogrammés

Après Anderlecht - Courtrai, trois autres matchs de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique ont été reprogrammés, a annoncé la Pro League dimanche.

Prévus le dimanche 17 mars à 18h30, les matchs Saint-Trond - FC Bruges et Antwerp - Union ont vu leurs horaires modifiés. Les Canaris recevront les Gazelles à 13h30 et les champions en titre recevront le leader du championnat à 16h00.

Initialement prévu le dimanche 17 mars (18h30), le match Standard - Eupen aura finalement lieu le samedi 16 mars à 18h15, en ouverture de cette ultime journée, et sera suivi par le duel entre le RSCA et la lanterne rouge Courtrai (20h45).

"Ces duels sont déplacés pour des raisons d'organisation et à la demande du détenteur des droits afin de répartir un maximum de matchs. Ceci est possible car ces matches n'ont plus d'importance pour les tickets des playoffs", indique la Pro League.

Après l'Union et Anderlecht, l'Antwerp et le FC Bruges ont validé leur billet pour les Champions playoffs ce week-end.

Quatre rencontres, celles ayant encore un enjeu dans la course aux playoffs, restent programmées le 17 mars à 18h30: Cercle Bruges - RWDM, La Gantoise - Charleroi, OHL - Malines et Westerlo - Genk.