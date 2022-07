Une histoire à la belge: le club SK Beveren doit annuler un match pour une raison surréaliste

Le match de football de préparation à la nouvelle saison entre le SK Beveren et le KV Courtrai programmé vendredi après-midi n'aura pas lieu. La raison, que Beveren a donnée sur son site internet, est assez surprenante : le club du Freethiel ne dispose plus dans son noyau de gardien de but en état de jouer.

En effet, Brent Gabriël est le seul gardien du noyau A après le départ de Nordin Jackers (OH Louvain) et Bill Lathouwers (Beerschot). Il est blessé. Les gardiens de l'équipe espoirs ne sont pas non plus en mesure de jouer pour raisons physiques. Le club est donc obligé d'annuler la rencontre.

Mardi, Beveren jouera un match à huis clos face à La Gantoise. En espérant que leur gardien soit remis sur pied.