Vanaken se réjouit de son nouveau titre : "Nous avons toujours continué à croire en nous"

Pendant ces playoffs, Vanaken a entraîné ses coéquipiers et a excellé comme toujours. Pas tellement en termes de buts et de passes décisives, mais surtout en tant que point calme et meneur de jeu. "Les statistiques n'ont pas d'importance pour moi. La seule chose qui compte, c'est le titre. Et nous l'avons. C'est peut-être l'une des saisons où j'ai fait preuve de la plus grande régularité. Je suis satisfait", a conclu le double Soulier d'or.