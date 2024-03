Yannick Ferrera a pour mission de sauver le RWDM: "Tout est encore possible"

"Je ne serais pas ici si je n'y croyais pas", a déclaré Yannick Ferrera lundi lors de sa présentation au stade Machtens. "On n'est qu'à un point des barrages. Tout est encore possible. Il faudra juste montrer un autre visage, il faut que tout le monde aille dans la même direction".

"C'est comme une Coupe du monde", ajoute l'ancien entraîneur de Charleroi et du Standard. "En Coupe du monde, on a sept matchs pour aller en finale, ici on en a six ou huit pour se sauver. On va tout faire pour qu'il y ait trois clubs bruxellois en D1A la saison prochaine".

Le RWDM est avec 23 points l'équipe la moins bien classée des playdowsns, derrière Courtrai (24), Eupen (24) et Charleroi (29), à qui les Bruxellois rendront visite le 6 avril.

Seul le premier de ce mini-championnat restera en Jupiler Pro League. Le 2e jouera un barrage face au vainqueur du tour final de Challenger Pro League et les deux derniers descendront en D1B.