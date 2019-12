Yari Verschaeren souffre d'une déchirure des ligaments de la cheville: il sera out un certain temps

Yari Verschaeren sera indisponible pendant deux mois, a annoncé le RSC Anderlecht mardi. La pépite anderlechtoise, 18 ans, souffre d'une déchirure des ligaments de la cheville.

Lors du match au Standard, dimanche, Verschaeren s'est tordu le pied en début de seconde période. Il a quitté le terrain en civière. Le jeune milieu de terrain a subi mardi une résonance magnétique nucléaire qui a confirmé une déchirure des ligaments de la cheville.

"Je viens juste de passer ma dernière visite médicale", a expliqué Verschaeren dans une vidéo adressée aux supporters publiée sur le site du club. "J'ai appris que j'allais être absent pendant deux mois. Merci pour vos gentils messages qui m'ont vraiment fait le plus grand bien. J'espère rapidement pouvoir à nouveau vous faire plaisir à tous en retour. J'espère que vous serez tous présents jeudi (contre Bruges en Coupe de Belgique, ndlr) et que vous allez soutenir notre équipe car je suis certain que l'équipe va tout faire afin de gagner ce match! A bientôt!".



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Verschaeren a pris part à toutes les 19 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire, disputées par Anderlecht. Il a marqué 2 buts et délivré 1 assist.