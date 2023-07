Zinho Vanheusden revient au Standard, prêté avec option d'achat par l'Inter Milan

Le joueur de 23 ans, déjà prêté au Standard par l'Inter lors de la saison 2018-2019, avait été ensuite acheté par le club liégeois, dirigé alors par Bruno Venanzi, pour environ 12 millions d'euros en 2019. Deux ans plus tard, le natif d'Hasselt, avait été racheté par les 'Nerazzurri' pour 16 millions d'euros. Rarement épargné par les blessures, il avait ensuite enchainé, entre 2021 et 2023, deux saisons en prêt, une au Genoa, la suivante à l'AZ Alkmaar.

"Zinho a montré un grand désir de revenir au Standard et rendre ce deal possible", a déclaré Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard, cité dans le communiqué. "Il est vraiment un enfant de la maison rouche et un super talent! S'il n'avait pas été écarté des terrains par plusieurs blessures qui ont malheureusement freiné sa progression, je pense qu'il ferait probablement partie aujourd'hui des défenseurs du top niveau. Mais il est encore jeune, est très motivé et va tout donner pour rattraper le temps perdu avec l'aide de son club de cœur. Sa connaissance du Standard, son expérience, son leadership et ses qualités sportives et humaines seront de grands atouts pour notre équipe."

Le défenseur est la 5e recrue estivale du club liégeois, après les signatures de Aiden O'Neill (Melbourne City FC), Isaac Price (Everton), Romaine Mundle (Tottenham) et Hayao Kawabe (Wolverhampton).