"On a 10h de route, on fait des pauses toutes les heures": rencontre avec des automobilistes qui partent en vacances

On attend beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs. Nous avons rencontré quelques vacanciers ayant pris le volant tôt ce matin. Cornelius se rend ainsi dans le Morvan pour les vacances où il compte rester trois semaines. "Je connais bien la route. Aujourd'hui, c'est très calme", nous a-t-il confié. De son côté Romain espère arriver en fin de journée dans le sud-ouest de la France. "On a 10h de route, on fait des petites pauses toutes les heures. On prend un petit café, quelque chose à manger et on se pose un peu au soleil", raconte le jeune homme.

À noter que ce week-end est synonyme de premier week-end des vacances scolaires en Belgique francophone comme en France. Touring prévoit donc une circulation difficile en Europe avec quelques ralentissements (code couleur orange), voire localement très difficile (code rouge) en direction du sud.