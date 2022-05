"C'est difficile de trouver les mots": après 7 ans passés au club, Paulo Dybala quitte la Juventus

Paulo Dybala a confirmé sur les réseaux sociaux dimanche qu'il quittera la Juventus à la fin de la saison. N'ayant pas pu trouver un accord pour une prolongation de contrat, l'Argentin quittera la Juve gratuitement.

Dybala, 28 ans, était arrivé à la Juventus en 2015 en provenance de Palerme. En sept ans, il a disputé 291 matches et inscrit 115 buts pour les Bianconeri avec qui il a gagné cinq titres de champion d'Italie, quatre Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie.

"Il est difficile de trouver les mots justes pour vous saluer, il y a de nombreuses années et beaucoup d'émotions en jeu, toutes ensemble... Je pensais que nous serions ensemble encore plus d'années, mais le destin nous met sur des chemins différents", a écrit Dybala sur ses réseaux sociaux.

"Je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as fait vivre, chaque match, chaque but. Avec toi j'ai grandi, j'ai appris, j'ai vécu et j'ai rêvé. Ce sont 7 ans de magie, 12 trophées et 115 buts que personne ne nous enlèvera. Jamais. Merci de m'avoir soutenu dans les moments difficiles", ajoute encore l'Argentin qui remercie toutes les personnes du club. Pour lui, porter le maillot de la Juve et le brassard de capitaine "a été l'une des plus grandes fiertés de ma vie".

Lundi, l'Argentin, dont la future destination n'est pas encore connue, disputera donc son dernier match devant le public turinois lors de la réception de la Lazio. La Juventus est déjà assurée de terminer à la quatrième place en Serie A.