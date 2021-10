Thibaut Courtois veut absolument des vacances. Le portier des Diables Rouges l'a rappelé dans une interview après la petite finale de la Ligue des Nations, appelant l'UEFA et la FIFA à réduire les calendriers, au risque de voir de grands joueurs se blesser de plus en plus régulièrement.

Si ses propos sont acceptés par de nombreux observateurs, y compris d'anciens joueurs, tous ne sont tout de même pas d'accord. C'est le cas de Rafael Van Der Vaart, qui ne comprend pas pourquoi Courtois se plaint. "Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien", a lâché l'ancien international hollandais. "Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça", a-t-il poursuivi ensuite.

En voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble.